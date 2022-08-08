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Более 580 земельных участков получили медики в Подмосковье в 2022 году

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За 2022 год медицинским работникам выделили 581 земельный участок в Подмосковье для строительства и ведения подсобного хозяйства в рамках программы про устранению дефицита врачей среднего звена и узких специальностей.
Более 580 земельных участков получили медики в Подмосковье в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © Amnaj Khetsamtip / EyeEm

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.

«На конец июля текущего года медработникам предоставлен 581 участок. Всего... медики получили 867 угодий. В планах на этот год — достичь показателя в 1 тыс.», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Земельные участки предоставляются врачам, которые трудятся в медучреждениях 31 городского округа Подмосковья. Получить землю могут врачи по одной из 36 специальностей.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в разговоре с НСН рассказал, что более 1 млн различных медицинских манипуляций провели в павильонах «Здоровая Москва» за время их работы с начала мая.

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