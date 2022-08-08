В Заполярье победителям Всероссийской олимпиады выплатят премию

В Заполярье победителям Всероссийской олимпиады школьников выплатят премию в размере 200 тыс. рублей.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на заявление главы Мурманской области Андрея Чибиса, который считает, что премии станут дополнительной мотивацией для школьников.

«Все победители будут получать единовременную выплату 200 тыс. рублей, а призёры — по 150 тыс. рублей, как и педагоги-наставники. Поддержку получат и те школьники, которые победили в 2021/22 учебном году. Таких в регионе трое», — сообщил губернатор на оперативном совещании.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал документ, согласно которому учителя, принимавшие участие в подготовке призёров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, получат выплаты.