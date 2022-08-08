Почти 90 тысяч москвичей обратились за помощью по программе «Персональный онкопомощник»

Почти 90 тыс. москвичей получили поддержку в рамках проекта «Персональный онкопомощник».

Проект был запущен два года назад, передаёт НТВ.

В настоящее время в нём участвуют свыше 80 специалистов, которые помогают людям с подозрением на онкологическое заболевание или с уже подтверждённым диагнозом.

О возможности такой поддержки и сопровождения пациент узнаёт при направлении к онкологу. Ему дают карточку с данными помощника и контактным телефоном, по которому можно позвонить и проконсультироваться. Специалист поможет записаться на приём к врачу или напомнит о предстоящей записи, необходимости сдать анализы, пройти диагностику, а также окажет поддержку в других вопросах.

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