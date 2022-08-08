военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Исследование: траты россиян на сбор детей в школу выросли на 20% в июле

Короткая ссылка
Специалисты ресурса «Чек Индекс» провели исследование и пришли к выводу, что во второй половине июля траты россиян на школьный набор выросли на 20% по сравнению с прошлым годом.
Исследование: траты россиян на сбор детей в школу выросли на 20% в июле
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Об этом пишут «Известия».

По данным аналитиков, в среднем на сборы ребёнка в школу россияне тратили 13 919 рублей. В эту сумму вошли набор первоклассника, пенал, дневник, набор карандашей и ручек, набор тетрадей, рюкзак, школьная форма и блузка или рубашка, запасные брюки или юбка, кроссовки и туфли или ботинки.

Отмечается, что средний чек на школьную форму вырос на четверть — до 3011 рублей.

Ранее, по сообщениям URA.RU, в аналитическом сервисе маркетплейсов Moneyplace рассказали о динамике продаж школьных товаров в июле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить