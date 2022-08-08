Исследование: траты россиян на сбор детей в школу выросли на 20% в июле

Специалисты ресурса «Чек Индекс» провели исследование и пришли к выводу, что во второй половине июля траты россиян на школьный набор выросли на 20% по сравнению с прошлым годом.

Об этом пишут «Известия».

По данным аналитиков, в среднем на сборы ребёнка в школу россияне тратили 13 919 рублей. В эту сумму вошли набор первоклассника, пенал, дневник, набор карандашей и ручек, набор тетрадей, рюкзак, школьная форма и блузка или рубашка, запасные брюки или юбка, кроссовки и туфли или ботинки.

Отмечается, что средний чек на школьную форму вырос на четверть — до 3011 рублей.

Ранее, по сообщениям URA.RU, в аналитическом сервисе маркетплейсов Moneyplace рассказали о динамике продаж школьных товаров в июле.