Исследование: траты россиян на сбор детей в школу выросли на 20% в июле
- РИА Новости
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Об этом пишут «Известия».
По данным аналитиков, в среднем на сборы ребёнка в школу россияне тратили 13 919 рублей. В эту сумму вошли набор первоклассника, пенал, дневник, набор карандашей и ручек, набор тетрадей, рюкзак, школьная форма и блузка или рубашка, запасные брюки или юбка, кроссовки и туфли или ботинки.
Отмечается, что средний чек на школьную форму вырос на четверть — до 3011 рублей.
Ранее, по сообщениям URA.RU, в аналитическом сервисе маркетплейсов Moneyplace рассказали о динамике продаж школьных товаров в июле.