Депутат Гутенёв оценил предложение создать регулятор для контроля цен на школьные товары

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв в беседе с RT прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова создать единый регулятор для контроля продажи школьных товаров по фиксированной цене с целью ограничения любой спекуляции со стороны торговых сетей.

«Я с большой осторожностью отношусь к механизму регулирования цен, потому что нерыночные методы на потребительском рынке, там, где нет монополизма, приводят к возникновению дефицита», — объяснил парламентарий.

По его словам, для создания регулятора нужно вложить много сил.

«Подобные шаги нельзя делать без тщательной экспертной оценки, только на основе эмоциональных ощущений, учитывая, что до 1 сентября осталось немного времени», — заключил Гутенёв.

Ранее вице-спикер ГД Чернышов предложил создать регулятор для контроля цен на школьные товары.

Как пояснил Чернышов, цены на эту категорию товаров существенно выросли.