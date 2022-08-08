Депутат Гутенёв оценил предложение создать регулятор для контроля цен на школьные товары
- РИА Новости
«Я с большой осторожностью отношусь к механизму регулирования цен, потому что нерыночные методы на потребительском рынке, там, где нет монополизма, приводят к возникновению дефицита», — объяснил парламентарий.
По его словам, для создания регулятора нужно вложить много сил.
«Подобные шаги нельзя делать без тщательной экспертной оценки, только на основе эмоциональных ощущений, учитывая, что до 1 сентября осталось немного времени», — заключил Гутенёв.
Ранее вице-спикер ГД Чернышов предложил создать регулятор для контроля цен на школьные товары.
Как пояснил Чернышов, цены на эту категорию товаров существенно выросли.