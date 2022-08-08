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Депутат Гутенёв оценил предложение создать регулятор для контроля цен на школьные товары

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Анастасия Белоусова
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв в беседе с RT прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова создать единый регулятор для контроля продажи школьных товаров по фиксированной цене с целью ограничения любой спекуляции со стороны торговых сетей.
Депутат Гутенёв оценил предложение создать регулятор для контроля цен на школьные товары
  • РИА Новости

«Я с большой осторожностью отношусь к механизму регулирования цен, потому что нерыночные методы на потребительском рынке, там, где нет монополизма, приводят к возникновению дефицита», — объяснил парламентарий.

По его словам, для создания регулятора нужно вложить много сил.

«Подобные шаги нельзя делать без тщательной экспертной оценки, только на основе эмоциональных ощущений, учитывая, что до 1 сентября осталось немного времени», — заключил Гутенёв. 

Ранее вице-спикер ГД Чернышов предложил создать регулятор для контроля цен на школьные товары.

Как пояснил Чернышов, цены на эту категорию товаров существенно выросли.

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