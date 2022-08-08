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В России за сутки госпитализировали 1252 человека с коронавирусом

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За сутки в России были госпитализированы 1252 человека с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

Накануне в больницы попали 1505 пациентов с COVID-19. 

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор для снижения вероятности заболевания коронавирусом рекомендует гражданам из групп риска надевать маски в людных местах.

Академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19. Он отметил, что идёт рост числа заболевших из-за новых вариаций «омикрона» BA.5 и BA.2, которые более контагиозны.

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