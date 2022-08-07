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Офтальмолог Перегудов перечислил симптомы катаракты

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Главный врач клиники 3Z, офтальмолог Дмитрий Перегудов перечислил симптомы катаракты.
Офтальмолог Перегудов перечислил симптомы катаракты
  • Gettyimages.ru

«Многие пациенты думают, что обследоваться у офтальмолога нужно в пожилом возрасте, потому что катаракта — это старческая проблема, но, к сожалению, это не так. С помощью современной диагностики мы выявляем помутнение хрусталика и в молодом возрасте», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, пациенты жалуются на выпадение полей зрения, появляются пятна, объекты начинают искажаться, буквы могут расплываться при чтении.

«Все эти вещи, когда появляются, вас должны насторожить», — отметил Перегудов.

Он добавил, что при возникновении подобных симптомов нужно обратиться к врачу.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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