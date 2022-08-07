военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Вирусолог Викулов заявил о важности противоэпидемических мероприятий

Короткая ссылка
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов напомнил о важности противоэпидемических мероприятий.
Вирусолог Викулов заявил о важности противоэпидемических мероприятий
  • Gettyimages.ru

«Использование масок в трудно проветриваемых местах, где большие скопления людей, вполне обоснованно. Но это при условии, что маска правильно носится, правильно снимается и своевременно обновляется, если она уже потеряла свои свойства», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, пандемия не закончилась, а пока она не закончилась, возврат любых противоэпидемических мероприятий может быть и частичным, и в полном объёме.

«Решение о том, какие должны быть противоэпидемические мероприятия, — это прерогатива Роспотребнадзора и Минздрава. Они уполномочены принимать такие решения», — добавил Викулов.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19. Он отметил, что наблюдается рост заболевших из-за новых вариаций «омикрона» BA.5 и BA.2, которые более контагиозны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить