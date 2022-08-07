Вирусолог Викулов заявил о важности противоэпидемических мероприятий

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов напомнил о важности противоэпидемических мероприятий.

«Использование масок в трудно проветриваемых местах, где большие скопления людей, вполне обоснованно. Но это при условии, что маска правильно носится, правильно снимается и своевременно обновляется, если она уже потеряла свои свойства», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, пандемия не закончилась, а пока она не закончилась, возврат любых противоэпидемических мероприятий может быть и частичным, и в полном объёме.

«Решение о том, какие должны быть противоэпидемические мероприятия, — это прерогатива Роспотребнадзора и Минздрава. Они уполномочены принимать такие решения», — добавил Викулов.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19. Он отметил, что наблюдается рост заболевших из-за новых вариаций «омикрона» BA.5 и BA.2, которые более контагиозны.