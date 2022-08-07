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В Москве нашли тело одного из трёх рабочих, пропавших в коллекторе

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Прокуратура Москвы заявила, что тело одного из трёх пропавших в коллекторе рабочих было обнаружено в районе улицы Марьинский Парк.
В Москве нашли тело одного из трёх рабочих, пропавших в коллекторе
  • РИА Новости

«В районе улицы Марьинский Парк обнаружено тело одного из рабочих», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Уточняется, что поиски двух других рабочих продолжаются.

Ранее Следственный комитет России организовал проверку после инцидента с рабочими, которые оказались заблокированными в коллекторе в Москве.

7 августа ГУ МЧС России сообщило, что на юго-востоке Москвы несколько рабочих провалились в канализационный люк.

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