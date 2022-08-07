В Москве нашли тело одного из трёх рабочих, пропавших в коллекторе
- РИА Новости
«В районе улицы Марьинский Парк обнаружено тело одного из рабочих», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.
Уточняется, что поиски двух других рабочих продолжаются.
Ранее Следственный комитет России организовал проверку после инцидента с рабочими, которые оказались заблокированными в коллекторе в Москве.
7 августа ГУ МЧС России сообщило, что на юго-востоке Москвы несколько рабочих провалились в канализационный люк.