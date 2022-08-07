На юго-востоке Москвы несколько рабочих провалились в канализационный люк
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«Нам поступила заявка о нахождении людей в люке, о необходимости оказать помощь. Наши подразделения прибыли, и на данный момент извлечены пять человек», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.
Он отметил, что инцидент произошёл на Краснодарской улице.
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