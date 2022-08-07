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СК начал проверку после инцидента с заблокированными рабочими в коллекторе в Москве

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Следственный комитет России организовал проверку после инцидента с рабочими, которые оказались заблокированными в коллекторе на юго-востоке Москвы.
СК начал проверку после инцидента с заблокированными рабочими в коллекторе в Москве
  • © СК РФ

Об этом говорится на сайте московского СК.

«Проводится доследственная проверка по факту инцидента с рабочими», — отмечается в заявлении.

По предварительным данным, 7 августа рабочие проводили работы по очищению канализационного коллектора, расположенного по улице Краснодарской в городе Москве, где в результате подъёма уровня воды трое из них не смогли выбраться из люка на поверхность. Проводится доследственная проверка по факту инцидента.

«В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы... По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — указали в ведомстве.

Ранее ГУ МЧС России сообщило, что на юго-востоке Москвы несколько рабочих провалились в канализационный люк.

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