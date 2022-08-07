В Коми восстановили работу шахты «Воркутинская» после ЧП

В АО «Воркутауголь» заявили, что работа шахты «Воркутинская» в Коми восстановлена после экстренной остановки клети, в результате которой пострадали 12 человек.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«На данный момент неполадки устранены, угрозы жизни и здоровью сотрудников нет. Шахта «Воркутинская» работает в штатном режиме», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате экстренной остановки клети с людьми на шахте «Воркутинская» в Республике Коми пострадали 12 человек, восемь из них были госпитализированы.

В Ростехнадзоре назвали неисправность датчиков предварительной причиной ЧП.