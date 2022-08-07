В Коми восстановили работу шахты «Воркутинская» после ЧП
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
«На данный момент неполадки устранены, угрозы жизни и здоровью сотрудников нет. Шахта «Воркутинская» работает в штатном режиме», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в результате экстренной остановки клети с людьми на шахте «Воркутинская» в Республике Коми пострадали 12 человек, восемь из них были госпитализированы.
В Ростехнадзоре назвали неисправность датчиков предварительной причиной ЧП.