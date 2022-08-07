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Ростехнадзор: предварительной причиной аварии на шахте в Коми стала неисправность датчиков

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В Ростехнадзоре назвали неисправность датчиков предварительной причиной аварии на шахте «Воркутинская» в Коми.
Ростехнадзор: предварительной причиной аварии на шахте в Коми стала неисправность датчиков
  • РИА Новости

«Предварительная причина — срабатывание датчика переподъёма клети в результате выхода из строя датчика скорости», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Региональные прокуратура и следственное управление СК России организовали проверки по факту инцидента.

При экстренной остановке клети с людьми на шахте «Воркутинская» в Республике Коми пострадали 12 человек, восемь из них были госпитализированы. 

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