Ростехнадзор: предварительной причиной аварии на шахте в Коми стала неисправность датчиков

В Ростехнадзоре назвали неисправность датчиков предварительной причиной аварии на шахте «Воркутинская» в Коми.

«Предварительная причина — срабатывание датчика переподъёма клети в результате выхода из строя датчика скорости», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Региональные прокуратура и следственное управление СК России организовали проверки по факту инцидента.

При экстренной остановке клети с людьми на шахте «Воркутинская» в Республике Коми пострадали 12 человек, восемь из них были госпитализированы.