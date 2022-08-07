В результате экстренной остановки клети на шахте «Воркутинская» в Коми пострадали 12 человек

При экстренной остановке клети с людьми на шахте «Воркутинская» в Республике Коми пострадали 12 человек. Об этом сообщает АО «Воркутауголь».

«7 августа в 07:00 мск произошла экстренная остановка людской клети на шахте «Воркутинская», — говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».

В результате инцидента восемь человек были госпитализированы, четверо сотрудников с ушибами отправлены домой.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, работа шахты приостановлена до выяснения причин произошедшего.

В Амурской области восстановили дорогу к отрезанным из-за ливней микрорайонам в Тынде, где из-за сильных ливней был введён режим ЧС.