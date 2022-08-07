В результате экстренной остановки клети на шахте «Воркутинская» в Коми пострадали 12 человек
- РИА Новости
«7 августа в 07:00 мск произошла экстренная остановка людской клети на шахте «Воркутинская», — говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».
В результате инцидента восемь человек были госпитализированы, четверо сотрудников с ушибами отправлены домой.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, работа шахты приостановлена до выяснения причин произошедшего.
В Амурской области восстановили дорогу к отрезанным из-за ливней микрорайонам в Тынде, где из-за сильных ливней был введён режим ЧС.