военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Кардиолог Молчанова рассказала, как сохранить здоровье при резкой смене погоды

Короткая ссылка
Врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Научно-медицинского центра профилактической медицины Ольга Молчанова рассказала, как сохранить здоровье при резкой смене погоды.
Кардиолог Молчанова рассказала, как сохранить здоровье при резкой смене погоды
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru она заявила, что все так или иначе реагируют на перепады атмосферного давления, просто для одних процесс оказывается болезненным, а другие ничего не замечают.

Как отметила Молчанова, особую внимательность должны проявлять те, кто страдает хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми.

«Если давление снизится, нужно просто полежать. Особенно хорошо, если ноги положить на подушку... У кого повышается давление, я не советую принимать дополнительные препараты. Дело в том, что ухудшение состояния связано с повышенной тревожностью, поэтому эту тревогу нужно успокоить. Можно принять успокоительные, сделать чай с мятой, дыхательные упражнения», — сказала она.

По её словам, если тревога нарастает, а давление не снижается, нужно вызвать врача.

Ранее практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова в беседе с ФАН назвала стадии эмоционального выгорания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить