Кардиолог Молчанова рассказала, как сохранить здоровье при резкой смене погоды

Врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Научно-медицинского центра профилактической медицины Ольга Молчанова рассказала, как сохранить здоровье при резкой смене погоды.

В беседе с Life.ru она заявила, что все так или иначе реагируют на перепады атмосферного давления, просто для одних процесс оказывается болезненным, а другие ничего не замечают.

Как отметила Молчанова, особую внимательность должны проявлять те, кто страдает хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми.

«Если давление снизится, нужно просто полежать. Особенно хорошо, если ноги положить на подушку... У кого повышается давление, я не советую принимать дополнительные препараты. Дело в том, что ухудшение состояния связано с повышенной тревожностью, поэтому эту тревогу нужно успокоить. Можно принять успокоительные, сделать чай с мятой, дыхательные упражнения», — сказала она.

По её словам, если тревога нарастает, а давление не снижается, нужно вызвать врача.

Ранее практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова в беседе с ФАН назвала стадии эмоционального выгорания.