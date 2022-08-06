В Приморье вводят масочный режим из-за COVID-19

В Приморском крае вводят масочный режим из-за COVID-19. Соответствующее решение принял оперативный штаб.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По последним данным, за сутки в крае выявили 284 случая коронавируса, госпитализированы 26 человек.

Штаб обязал носить маски в закрытых помещениях, а также в местах массового скопления людей.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков в беседе с URA.RU напомнил, что люди, заболевшие коронавирусом, чаще всего испытывают типичные симптомы ОРВИ, среди которых боль в горле, отёк и насморк.