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В Приморье вводят масочный режим из-за COVID-19

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В Приморском крае вводят масочный режим из-за COVID-19. Соответствующее решение принял оперативный штаб.
В Приморье вводят масочный режим из-за COVID-19
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По последним данным, за сутки в крае выявили 284 случая коронавируса, госпитализированы 26 человек.

Штаб обязал носить маски в закрытых помещениях, а также в местах массового скопления людей.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков в беседе с URA.RU напомнил, что люди, заболевшие коронавирусом, чаще всего испытывают типичные симптомы ОРВИ, среди которых боль в горле, отёк и насморк.

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