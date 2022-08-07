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Вирусолог Ларичев прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19

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Вирусолог Виктор Ларичев прокомментировал ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Вирусолог Ларичев прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19
  • РИА Новости

«Коронавирус мы ещё не изучили до конца, поэтому мы точно не знаем, к чему приводят новые изменения у коронавируса, но, как правило, они приводят к тому, что он становится более заразным и контагиозным. Пока это очередное увеличение количества заболевших, то есть те, кто не переболел в феврале «омикроном», болеют сейчас», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его мнению, жара не влияет на скорость распространения инфекции.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков в беседе с URA.RU напомнил, что люди, заболевшие коронавирусом, чаще всего испытывают типичные симптомы ОРВИ, среди которых боль в горле, отёк и насморк.

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