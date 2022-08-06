В Подмосковье планируют проверить антитеррористическую защищённость школ

В Московской области планируют проверить антитеррористическую защищённость школ в преддверии нового учебного года.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Главного управления региональной безопасности.

В состав комиссии входят представители вневедомственной охраны Росгвардии по Подмосковью, МВД, Роспотребнадзора, МЧС и районных администраций.

«Межведомственные комиссии проверят соблюдение руководителями объектов образования требований антитеррористической защищённости, безопасности образовательного процесса», — отмечается в сообщении.

Комиссии изучат детсады, школы, учреждения дополнительного образования, колледжи и вузы.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.