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В Подмосковье планируют проверить антитеррористическую защищённость школ

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В Московской области планируют проверить антитеррористическую защищённость школ в преддверии нового учебного года.
В Подмосковье планируют проверить антитеррористическую защищённость школ
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Главного управления региональной безопасности.

В состав комиссии входят представители вневедомственной охраны Росгвардии по Подмосковью, МВД, Роспотребнадзора, МЧС и районных администраций.

«Межведомственные комиссии проверят соблюдение руководителями объектов образования требований антитеррористической защищённости, безопасности образовательного процесса», — отмечается в сообщении.

Комиссии изучат детсады, школы, учреждения дополнительного образования, колледжи и вузы.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.

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