Диагностическими комплексами в центрах госуслуг в Москве воспользовались более 400 тысяч человек

Диагностическими комплексами, установленными в офисах «Мои документы», воспользовались более 400 тыс. человек за два года.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Такие комплексы размещены в 72 офисах. Они позволяют определить уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление, а также оценить функцию внешнего дыхания, измерить пульс.

При необходимости можно записаться к врачу в поликлинику на главном экране диагностического комплекса.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в разговоре с НСН рассказал, что более 1 млн различных медицинских манипуляций провели в павильонах «Здоровая Москва» за время их работы с начала мая.