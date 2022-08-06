Диагностическими комплексами в центрах госуслуг в Москве воспользовались более 400 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Такие комплексы размещены в 72 офисах. Они позволяют определить уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление, а также оценить функцию внешнего дыхания, измерить пульс.
При необходимости можно записаться к врачу в поликлинику на главном экране диагностического комплекса.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в разговоре с НСН рассказал, что более 1 млн различных медицинских манипуляций провели в павильонах «Здоровая Москва» за время их работы с начала мая.