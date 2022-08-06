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Стоматолог Аллахвердиева дала рекомендации по использованию зубных щёток

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Стоматолог Камала Аллахвердиева дала рекомендации по использованию зубных щёток.
Стоматолог Аллахвердиева дала рекомендации по использованию зубных щёток
  • Gettyimages.ru

«Зубную щётку нужно менять своевременно, раз в полтора — два месяца. Зубную щётку, как ручку, как кисточку держим, ни в коем случае не берём в кулак. Это как раз профилактика давления на зубы, потому что эмаль и пришеечную часть зуба можно стереть щёткой», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, вычищать зубы необходимо только от десны. Не следует забывать про внутреннюю часть зубов.

«В конце можно полировать круговыми движениями. Но не вверх-вниз, не горизонтальными движениями, они не способствуют качественному и эффективному вычищению налёта», — уточнила врач.

Она добавила, что щётку желательно выбирать мягкой или средней жёсткости.

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