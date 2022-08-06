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Дерматолог Кохнович рассказала, где чаще всего могут появляться опасные родинки

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Дерматолог-косметолог Оксана Кохнович рассказала, где чаще всего могут появляться опасные родинки.
Дерматолог Кохнович рассказала, где чаще всего могут появляться опасные родинки
  • Gettyimages.ru

«У мужчин опасные родинки чаще находятся на спине, в области лопаток. У женщин — чаще на коже голеней. У жителей стран с очень жарким климатом чаще располагаются на лице», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, локализация пигментных образований связана с тем, что эти участки тела чаще всего бывают открытыми.

Вместе с тем, считает Кохнович, тщательному осмотру нужно подвергать весь кожный покров.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в разговоре с URA.RU рассказал, какие полезные элементы стоит употреблять человеку для здоровой работы кишечника.

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