Доктор медицинских наук Галлямова рассказала, что нельзя делать после солнечного ожога

Доктор медицинских наук Юлия Галлямова, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России, рассказала, что нельзя делать после солнечного ожога.

«После солнечного ожога может слезть верхний слой кожи, поэтому тело человека становится более чувствительным. В эти моменты нельзя наносить на кожу агрессивные средства очистки вроде скрабов или кислот для пилинга», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По словам врача, это может привести к новому одному ожогу или раздражению кожи.

Как отметила Галлямова, для очистки допустимо использовать менее агрессивные средства.

«Возможно применение только лёгкого гоммажа или энзимного пилинга. Это поможет убрать облезающую кожу и уберечь кожу от повторного ожога», — заключила эксперт.

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