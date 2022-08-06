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В Керчи задержали женщину, осквернившую Вечный огонь

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В Керчи задержали 26-летнюю женщину, осквернившую Вечный огонь на аллее Славы.
В Керчи задержали женщину, осквернившую Вечный огонь
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на помощника руководителя ГСУ СК России по региону Ольгу Постнову.

«По результатам процессуальной проверки сведений из средств массовой информации возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Керчи, подозреваемой в совершении осквернения мемориала Вечного огня, расположенного на аллее Славы в городе-герое», — заявила Постнова.

Об инциденте стало известно 3 августа. Была организована проверка.

Выяснилось, что фигурантка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забралась на постамент и танцевала там, после чего бросила венок в огонь, из-за чего пламя потухло.

Задержанная признала вину, передаёт «Новый Севастополь».

Ранее сообщалось, что следователи ГСУ СК по Московской области возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма после осквернения неизвестным лицом памятника «Рубеж обороны Москвы» в Подмосковье.

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