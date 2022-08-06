В Керчи задержали женщину, осквернившую Вечный огонь

В Керчи задержали 26-летнюю женщину, осквернившую Вечный огонь на аллее Славы.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на помощника руководителя ГСУ СК России по региону Ольгу Постнову.

«По результатам процессуальной проверки сведений из средств массовой информации возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Керчи, подозреваемой в совершении осквернения мемориала Вечного огня, расположенного на аллее Славы в городе-герое», — заявила Постнова.

Об инциденте стало известно 3 августа. Была организована проверка.

Выяснилось, что фигурантка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забралась на постамент и танцевала там, после чего бросила венок в огонь, из-за чего пламя потухло.

Задержанная признала вину, передаёт «Новый Севастополь».

Ранее сообщалось, что следователи ГСУ СК по Московской области возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма после осквернения неизвестным лицом памятника «Рубеж обороны Москвы» в Подмосковье.