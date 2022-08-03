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В Керчи проверяют сообщения об осквернении Вечного огня

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Прокуратура Крыма проверяет сообщения об осквернении Вечного огня в Керчи.
В Керчи проверяют сообщения об осквернении Вечного огня
  • РИА Новости
  • © Михаил Мордасов

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Согласно опубликованной информации, неизвестные сожгли пластиковые бутылки, а также поместили фрагменты надписи мемориала в горелку Вечного огня», — заявили в пресс-службе.

Со своей стороны, старший помощник руководителя ГСУ СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова отметила, что это не первый подобный инцидент за последнее время.

По её словам, руководитель следуправления Владимир Терентьев поручил территориальному подразделению незамедлительно подключиться к выяснению обстоятельств случившегося в рамках процессуальной проверки.

Коммунальные службы Керчи проводят работы по устранению последствий инцидента, передаёт «Новый Севастополь».

Ранее сообщалось, что следователи ГСУ СК по Московской области возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма после осквернения неизвестным лицом памятника «Рубеж обороны Москвы» в Подмосковье.

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