СК возбудил дело по факту осквернения памятника «Рубеж обороны Москвы»

Следователи ГСУ СК по Московской области возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма после осквернения неизвестным лицом памятника «Рубеж обороны Москвы» в Подмосковье.

«Возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма (часть 3 статьи 354.1 УК России)», — заявили в СК.

Следователь осматривает место преступления, изъяты видео с камер наблюдения. Личность осквернившего памятник устанавливается.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в ночь на 25 июля вандал в маске нарисовал на памятнике «Рубеж обороны Москвы» свастику и сжёг венок на Вечном огне в подмосковной деревне Нефедьево.