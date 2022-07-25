СК возбудил дело по факту осквернения памятника «Рубеж обороны Москвы»

Короткая ссылка
Следователи ГСУ СК по Московской области возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма после осквернения неизвестным лицом памятника «Рубеж обороны Москвы» в Подмосковье.
СК возбудил дело по факту осквернения памятника «Рубеж обороны Москвы»
  • © ГСУ СК России по Московской области

«Возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма (часть 3 статьи 354.1 УК России)», — заявили в СК.

Следователь осматривает место преступления, изъяты видео с камер наблюдения. Личность осквернившего памятник устанавливается.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в ночь на 25 июля вандал в маске нарисовал на памятнике «Рубеж обороны Москвы» свастику и сжёг венок на Вечном огне в подмосковной деревне Нефедьево.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить