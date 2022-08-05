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Ургант с иронией отреагировал на предложение депутатов уволить его с Первого канала

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Телеведущий Иван Ургант с иронией отреагировал на предложение депутатов уволить его с Первого канала.
Ургант с иронией отреагировал на предложение депутатов уволить его с Первого канала
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале он написал, что «внимательно ознакомился» с видеоматериалами первого заседания группы расследования антироссийской деятельности в сфере культуры.

Ургант заявил, что хочет внести несколько «рациональных предложений», чтобы «посодействовать плодотворной работе группы».

«В рамках развития и поддержки вашей идеи «русского маккартизма» предлагается изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, за исключением альбома Back in USSR», — написал он.

Также телеведущий предложил «переименовать Группу Расследования Антироссийской Деятельности в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества», а в качестве гимна использовать песню Ярослава Евдокимова «Фантазёр».

Как сообщило РИА Новости, 3 августа в ходе заседания в Госдуме группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры депутат Дмитрий Кузнецов заявил об отправке обращений гендиректору Большого театра Владимиру Урину и гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с призывом повлиять на позицию театрального режиссёра Александра Молочникова и телеведущего Ивана Урганта, в противном случае разорвать с ними контракты.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев призвал провести проверку на предмет уплаты налогов с полученных телеведущими Иваном Ургантом, Максимом Галкиным, а также актрисой Чулпан Хаматовой доходов. Копия письма на имя генерального прокурора Игоря Краснова есть в распоряжении RT.

В мае Первый канал опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы закрытии передачи «Вечерний Ургант».

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