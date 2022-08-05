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Автоэксперт Кадаков оценил идею включить курсы вождения в школьную программу

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Ангелина Шурпина
Автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», прокомментировал в беседе с RT предложение замглавы экономического комитета Совфеда Ивана Абрамова ввести курсы автовождения для старшеклассников в школах.
Автоэксперт Кадаков оценил идею включить курсы вождения в школьную программу
  • РИА Новости

«Я считаю, что это хорошая идея... Я не знаю, насколько это возможно реализовать в нужных объёмах, с правильным подходом, но сама по себе идея обучать старшеклассников вождению автомобиля и вообще устройству автомобиля, приобщению к технике, — это прекрасная идея», — сказал специалист.

По его словам, необязательно, что человек будет использовать эти знания, но «дополнительная ориентация в технике, знание каких-то базовых вещей всегда пригодится».

«В современном мире человек должен иметь водительское удостоверение: если есть права, всегда есть дополнительные возможности», — заключил собеседник RT. 

Ранее сенатор Абрамов предложил включить курсы вождения в школьную программу.

Он заявил, что такие занятия можно организовать на добровольной основе — учащиеся смогут сами решить, посещать их или нет. Финансирование, по мнению политика, должно происходить за счёт федерального бюджета.

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