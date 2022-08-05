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В Совфеде предложили включить курсы вождения в школьную программу

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Замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов предложил ввести курсы автовождения для старшеклассников в школах.
В Совфеде предложили включить курсы вождения в школьную программу
  • РИА Новости

«У нас, когда я учился в школе, были курсы вождения. Сейчас для старшеклассников также нужно ввести такие курсы, с теоретической и практической частью, чтобы потом, по достижении совершеннолетия, ребята могли получить права», — сказал он РИА Новости.

Абрамов заявил, что такие занятия можно организовать на добровольной основе — учащиеся смогут сами решить, посещать их или нет. Финансирование, по мнению политика, должно происходить за счёт федерального бюджета.

«Мы даём ребятам профессиональные навыки, это будет отдача в экономику», — добавил он.

Ранее стало известно о том, что в России вводится уголовная ответственность за систематическое вождение без прав.

Это обусловлено вступлением в силу с 25 июля ст. 264.3 Уголовного кодекса России.

До этого директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил расширить курс подготовки водителей в России. 

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