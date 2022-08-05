В Совфеде предложили включить курсы вождения в школьную программу
- РИА Новости
«У нас, когда я учился в школе, были курсы вождения. Сейчас для старшеклассников также нужно ввести такие курсы, с теоретической и практической частью, чтобы потом, по достижении совершеннолетия, ребята могли получить права», — сказал он РИА Новости.
Абрамов заявил, что такие занятия можно организовать на добровольной основе — учащиеся смогут сами решить, посещать их или нет. Финансирование, по мнению политика, должно происходить за счёт федерального бюджета.
«Мы даём ребятам профессиональные навыки, это будет отдача в экономику», — добавил он.
Ранее стало известно о том, что в России вводится уголовная ответственность за систематическое вождение без прав.
Это обусловлено вступлением в силу с 25 июля ст. 264.3 Уголовного кодекса России.
До этого директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил расширить курс подготовки водителей в России.