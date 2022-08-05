Сомнолог Ларье назвала методы борьбы с тревожностью перед сном

Сомнолог Татьяна Ларье рассказала, что можно сделать, чтобы избавиться от тревожности, мешающей заснуть.

Если сон нарушается на фоне тревоги, то необходимо заняться самодисциплиной, отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».

«Это означает выработать себе чёткий режим дня, вставать и ложиться в одно и то же время, а также не спать слишком долго. Норма для взрослого — спать 7—8 часов», — сказала Ларье.

Она также посоветовала воздержаться от чтения новостей на ночь, так как это может вывести организм из равновесия.

Ранее практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова в беседе с ФАН назвала стадии эмоционального выгорания.