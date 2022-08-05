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Экс-главу Минздрава Алтая Решетова подозревают во взятках при закупках для детей-инвалидов

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Экс-главу Минздрава Республики Алтай Павла Решетова подозревают во взятках при закупке оборудования для детей-инвалидов.
Экс-главу Минздрава Алтая Решетова подозревают во взятках при закупках для детей-инвалидов
  • РИА Новости

Об этом сообщает СУ СК России по региону.

В отношении Павла Решетова, который в настоящее время занимает пост главного врача БУЗ РА «Кош-Агачская ЦРБ», и двух других работников медицинских учреждений республики возбуждены уголовные дела.

По версии следствия, 30 декабря 2020 года Решетов, занимая должность директора БУЗ РА «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», лично получил от учредителя ООО «Данарт» взятку в размере не менее 400 тыс. рублей за помощь в заключении госконтракта.

  • ФСБ на Алтае задержала бывшего регионального главу Минздрава Павла Решетова

Ранее Newinform сообщал, что в Алтайском крае главврача медцентра признали виновным по делу о крупном мошенничестве.

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