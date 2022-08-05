Экс-главу Минздрава Алтая Решетова подозревают во взятках при закупках для детей-инвалидов
- РИА Новости
Об этом сообщает СУ СК России по региону.
В отношении Павла Решетова, который в настоящее время занимает пост главного врача БУЗ РА «Кош-Агачская ЦРБ», и двух других работников медицинских учреждений республики возбуждены уголовные дела.
По версии следствия, 30 декабря 2020 года Решетов, занимая должность директора БУЗ РА «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», лично получил от учредителя ООО «Данарт» взятку в размере не менее 400 тыс. рублей за помощь в заключении госконтракта.
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Ранее Newinform сообщал, что в Алтайском крае главврача медцентра признали виновным по делу о крупном мошенничестве.