Экс-главу Минздрава Алтая Решетова подозревают во взятках при закупках для детей-инвалидов

Экс-главу Минздрава Республики Алтай Павла Решетова подозревают во взятках при закупке оборудования для детей-инвалидов.

Об этом сообщает СУ СК России по региону.

В отношении Павла Решетова, который в настоящее время занимает пост главного врача БУЗ РА «Кош-Агачская ЦРБ», и двух других работников медицинских учреждений республики возбуждены уголовные дела.

По версии следствия, 30 декабря 2020 года Решетов, занимая должность директора БУЗ РА «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», лично получил от учредителя ООО «Данарт» взятку в размере не менее 400 тыс. рублей за помощь в заключении госконтракта.

ФСБ на Алтае задержала бывшего регионального главу Минздрава Павла Решетова

Ранее Newinform сообщал, что в Алтайском крае главврача медцентра признали виновным по делу о крупном мошенничестве.