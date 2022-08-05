РБК: 97% компаний микробизнеса не намерены переходить на новый налоговый режим в России

В России 97% предприятий микробизнеса не намерены переходить на новый налоговый режим, в соответствии с которым компании освобождаются от отчётности и страховых взносов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса «Актион Бухгалтерия».

Причинами отказа стали высокие ставки налога при переходе на автоматизированную упрощённую систему налогообложения (АУСН) и жёсткие критерии участия.

Издание отмечает, что к микробизнесу относят фирмы и индивидуальных предпринимателей (ИП), чьи доходы в год не превышают 120 млн рублей, а штат сотрудников — не более 15 человек.

АУСН рассчитана на предприятия и ИП, чьи доходы составляют не более 60 млн в год, штат не должен превышать пять человек.

Ранее опрос образовательной платформы Skillbox показал, что 34% опрошенных в течение весны и лета 2022 года приняли решение открыть собственный бизнес, а ещё 13% находятся в процессе его запуска.