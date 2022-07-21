Опрос: 34% россиян недавно приняли решение открыть собственное дело

Образовательная платформа Skillbox (входит в экосистему VK) и социальная сеть TenСhat провели совместное исследование с целью выяснить интерес россиян к предпринимательской деятельности. Из результатов следует, что 34% опрошенных в течение весны и лета 2022 года приняли решение открыть собственный бизнес, а ещё 13% находятся в процессе его запуска.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Респонденты решили открывать компании в сфере IT — 18,5%, торговли, в том числе на маркетплейсах, — 17,4%, в маркетинговых коммуникациях — 17,1%, в пищевом производстве — 16%, в дизайне — 13,1% и 9% — в лёгкой промышленности.

56,8% считают, что собственное дело даёт более привлекательные возможности заработка, чем работа по найму.

Ранее, как передаёт НСН, заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с начала 2022 года почти 8 тыс. самозанятых москвичей открыли свой бизнес при поддержке центра «Моя работа». Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.