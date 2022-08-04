В Кремле анонсировали участие Путина в ВЭФ в сентябре

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдёт в сентябре.

По его словам, в октябре и ноябре у Путина ожидается насыщенный график.

«Сентябрь — естественно, президент полетит на Дальний Восток», — цитирует ТАСС Пескова.

Он указал, что на Дальнем Востоке Путин примет участие в ВЭФ.

«Да», — сказал он, отвечая на уточняющий вопрос.

Ранее стала известна архитектура деловой программы Восточного экономического форума — 2022, который пройдёт 5—8 сентября во Владивостоке.

Представители 40 стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме.