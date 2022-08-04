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Эксперт Крупецков рассказал, как выбрать качественный сыр

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Автор проекта «Сырный сомелье» Александр Крупецков рассказал, как выбрать качественный сыр.
Эксперт Крупецков рассказал, как выбрать качественный сыр
  • Gettyimages.ru

«Я считаю, что идеальный вариант — когда вы видите головку сыра на прилавке, её отрезают при вас, дают попробовать. Когда головка только разрезана, он идеально свежий. Потому что сыр начинает портиться в тот момент, когда разрезается головка», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, сыр теряет насыщенность вкуса, пролежав в упаковке.

«У него нет этого богатства вкуса, которое есть, когда отрезаешь прямо от головки. Ты чувствуешь, да, это тот же сыр, но чего-то не хватает», — заключил эксперт.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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