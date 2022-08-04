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Кардиолог Сонгуров назвал не самые очевидные признаки инфаркта

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Врач функциональной диагностики, кардиолог Европейского медицинского центра Рошид Сонгуров рассказал о возможных проявлениях инфаркта.
Кардиолог Сонгуров назвал не самые очевидные признаки инфаркта
  • Gettyimages.ru

«Абдоминальный вариант проявляется в виде тошноты, рвоты, диареи, острой боли в верхней части живота. При астматическом варианте отмечается выраженная одышка, удушье, учащение частоты дыхания. Аритмический вариант проявляется нарушениями ритма и проводимости, пароксизмальной тахикардией, фибрилляцией предсердий, трепетанием предсердий, желудочковой тахикардией», — отметил Сонгуров в разговоре с «Газетой.Ru».

Ранее врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко в разговоре с URA.RU рассказал, чего не стоит делать во время приступа боли в спине.

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