Кардиолог Сонгуров назвал не самые очевидные признаки инфаркта

Врач функциональной диагностики, кардиолог Европейского медицинского центра Рошид Сонгуров рассказал о возможных проявлениях инфаркта.

«Абдоминальный вариант проявляется в виде тошноты, рвоты, диареи, острой боли в верхней части живота. При астматическом варианте отмечается выраженная одышка, удушье, учащение частоты дыхания. Аритмический вариант проявляется нарушениями ритма и проводимости, пароксизмальной тахикардией, фибрилляцией предсердий, трепетанием предсердий, желудочковой тахикардией», — отметил Сонгуров в разговоре с «Газетой.Ru».

Ранее врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко в разговоре с URA.RU рассказал, чего не стоит делать во время приступа боли в спине.