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В Челябинской области выявили 234 новых случая COVID-19 за сутки

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В Челябинской области выявили 234 случая коронавирусной инфекции за сутки.
В Челябинской области выявили 234 новых случая COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru

«За прошедшие сутки выявлено 234 новых подтверждения заболевания ко вчерашнему дню, из них 11 школьников. От коронавируса скончался один человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе Минздрава области.

Выздоровели 190 человек.

Между тем темпы вакцинации от COVID-19 в Удмуртии увеличились на 10% за месяц. Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на данные регионального Минздрава.

Также отмечается, что в ведомстве напомнили гражданам о важности пройти вакцинацию.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 17 126 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, днём ранее — 14 638.

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