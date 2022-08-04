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Вирусолог дал прогноз по возможной новой волне коронавируса в России

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Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн дал прогноз по возможной новой волне коронавируса в России.
Вирусолог дал прогноз по возможной новой волне коронавируса в России
  • Gettyimages.ru

«При «омикроне» на койку ложится относительно небольшая часть людей, поэтому наше здравоохранение в связи с этим подъёмом перегружено не будет», — сказал Альтштейн агентству РИА Новости.

Вирусолог подчеркнул, что при «омикроне» люди чаще всего болеют дома, летальность при заболевании, вызванном этим штаммом, невысокая.

При этом он добавил, что для уменьшения рисков необходимо вакцинироваться от коронавируса.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19. Он отметил, что идёт рост заболевших из-за новых вариаций «омикрона» BA.5 и BA.2, которые более контагиозны.

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