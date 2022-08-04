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Медведев прокомментировал взлом своей страницы «ВКонтакте»

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал взлом своей страницы «ВКонтакте».
Медведев прокомментировал взлом своей страницы «ВКонтакте»
  • РИА Новости

«Такие взломы случаются не впервые. От них никто не застрахован. В своё время, когда я занимал пост председателя правительства, мне доводилось сталкиваться с подобными атаками. Это проявление той самой информационной войны, о которой мы только что говорили», — сказал он агентству РИА Новости.

Вместе с этим заместитель председателя Совета безопасности России добавил, что компетентные службы уже организовали проверку по факту взлома.

Ранее помощник зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил о взломе страницы политика в соцсети «ВКонтакте».

Отмечалось, что команда соцсети вместе с компетентными службами устанавливает причины публикации сторонним пользователем поста на странице Медведева.

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