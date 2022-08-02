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«ВКонтакте» разбирается в публикации сторонним пользователем поста на странице Медведева

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Команда соцсети «ВКонтакте» вместе с компетентными службами устанавливает причины публикации сторонним пользователем поста на странице заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.
«ВКонтакте» разбирается в публикации сторонним пользователем поста на странице Медведева
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом информирует пресс-служба «ВКонтакте».

В соцсети сообщили, что сторонний пользователь опубликовал пост на странице Медведева.

«В настоящий момент команда безопасности работает совместно с компетентными службами и устанавливает причины произошедшего», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее помощник зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил о взломе страницы политика в соцсети «ВКонтакте».

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