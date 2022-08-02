«ВКонтакте» разбирается в публикации сторонним пользователем поста на странице Медведева
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Об этом информирует пресс-служба «ВКонтакте».
В соцсети сообщили, что сторонний пользователь опубликовал пост на странице Медведева.
«В настоящий момент команда безопасности работает совместно с компетентными службами и устанавливает причины произошедшего», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее помощник зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил о взломе страницы политика в соцсети «ВКонтакте».