«ВКонтакте» разбирается в публикации сторонним пользователем поста на странице Медведева

Команда соцсети «ВКонтакте» вместе с компетентными службами устанавливает причины публикации сторонним пользователем поста на странице заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Об этом информирует пресс-служба «ВКонтакте».

В соцсети сообщили, что сторонний пользователь опубликовал пост на странице Медведева.

«В настоящий момент команда безопасности работает совместно с компетентными службами и устанавливает причины произошедшего», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее помощник зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил о взломе страницы политика в соцсети «ВКонтакте».