В ГД объяснили важность закона об оплате услуг частных детских садов с помощью маткапитала
- РИА Новости
По словам парламентария, раньше существовала статистика в судебной практике, когда часть судей разъясняла, что материнский капитал можно использовать в качестве оплаты за детский сад, независимо от того, кто является учредителем: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
«Другая часть считала, что если это ИП, то по норме закона такое право отсутствует. Сегодня справедливость восторжествовала. Родители могут выбирать сами, голосовать рублём», — отметила депутат.
Ранее Владимир Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями.
Как сообщалось, размер материнского капитала на первого ребёнка к 2025 году может вырасти до 680 тыс. рублей.