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В ГД объяснили важность закона об оплате услуг частных детских садов с помощью маткапитала

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT подписание президентом России Владимиром Путиным закона о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями.
В ГД объяснили важность закона об оплате услуг частных детских садов с помощью маткапитала
  • РИА Новости

По словам парламентария, раньше существовала статистика в судебной практике, когда часть судей разъясняла, что материнский капитал можно использовать в качестве оплаты за детский сад, независимо от того, кто является учредителем: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

«Другая часть считала, что если это ИП, то по норме закона такое право отсутствует. Сегодня справедливость восторжествовала. Родители могут выбирать сами, голосовать рублём», — отметила депутат.

Ранее Владимир Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями.

Как сообщалось, размер материнского капитала на первого ребёнка к 2025 году может вырасти до 680 тыс. рублей.

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