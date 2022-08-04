Гастроэнтеролог Богомолов рассказал, как правильно пить шампанское

Гепатолог и гастроэнтеролог Павел Богомолов рассказал, как правильно пить шампанское, чтобы не навредить здоровью.

В беседе с URA.RU гастроэнтеролог объяснил, что шампанское должно быть без добавления сахара.

Он порекомендовал выпивать один-два бокала за два часа, а также регулярно заниматься спортом и правильно питаться. Эти правила, по его мнению, действуют для любого вида алкоголя.

«Нужно регулярно заниматься физической культурой, так как в мышцах осуществляется так называемый альтернативный путь метаболизма алкоголя, если у человека развитая мышечная масса, то повреждение печени у таких людей от алкоголя случается реже. Естественно, важно нормальное, адекватное питание», — рассказал Богомолов.

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