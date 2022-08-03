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В OZON заявили о штатном срабатывании систем пожаротушения на горящем в Подмосковье складе

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Директор по коммуникациям компании OZON Мария Заикина заявила, что системы пожаротушения и оповещения сработали штатно при возгорании на складе в Подмосковье.
В OZON заявили о штатном срабатывании систем пожаротушения на горящем в Подмосковье складе
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

«Загорелся один из блоков, сработали все внутренние системы пожаротушения, оповещения. Людей быстро эвакуировали», — цитирует её ТАСС.

Ранее сообщалось, что по факту пожара на складе OZON под Истрой возбуждено уголовное дело. Поджог является основной версией пожара на складе OZON в Подмосковье.

3 августа телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв взял ситуацию с пожаром на складе под личный контроль.

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