РИА Новости: поджог является основной версией пожара на складе OZON в Подмосковье

Поджог рассматривается в качестве основной версии пожара на складе OZON в Истринском районе Подмосковья.

Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

«Основная версия — поджог», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в Истре выросла до 50 тыс. кв. м. Местонахождение двух человек после пожара на данный момент не установлено.

Как пишет Life.ru со ссылкой на президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса, вспыхнувший в Московской области склад интернет-магазина Ozon застрахован на 17 млрд рублей.

По предварительным данным, ущерб от пожара составит минимум 10 млрд.