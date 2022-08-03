Площадь пожара на складе OZON в Подмосковье выросла до 50 тысяч квадратных метров

Площадь пожара на складе OZON в Московской области выросла до 50 тыс. кв. м.

«По уточнённой информации, площадь пожара составляет 50 тыс. кв. м», — сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что два вертолёта Ка-32, работающие на месте происшествия, уже совершили 20 сбросов воды общим объёмом 100 т.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате пожара на складе OZON в Истре Московской области увеличилось до 11.

Сотрудник компании рассказал Life.ru, что на складе онлайн-ретейлера OZON хранились газовые баллоны и аэрозоли.