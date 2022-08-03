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Отоларинголог Зайцев рассказал, как побороть зависимость от сосудосуживающих капель

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Кандидат медицинских наук, отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, как побороть зависимость от сосудосуживающих капель.
Отоларинголог Зайцев рассказал, как побороть зависимость от сосудосуживающих капель
  • Gettyimages.ru
  • © AegeanBlue

«Если сосудосуживающие капли уже необходимость, человек не может без них уже обойтись, то надо покупать не взрослые капли — дозировка 1%, а дозировку в два раза менее концентрированную, то есть 0,5% раствор, даже для взрослого человека, то есть детские капли», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, такие капли допустимо использовать, например, дважды в день.

«Если человек уже подсел на капли основательно, то нужно уменьшать количество нажатий на флакон», — посоветовал Зайцев.

Как отметил врач, чтобы не было синдрома отмены, отвыкание должно быть постепенным.

Он добавил, что в отдельных случаях нужно обратиться к специалисту.

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