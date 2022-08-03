Отоларинголог Зайцев рассказал, как побороть зависимость от сосудосуживающих капель

Кандидат медицинских наук, отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, как побороть зависимость от сосудосуживающих капель.

«Если сосудосуживающие капли уже необходимость, человек не может без них уже обойтись, то надо покупать не взрослые капли — дозировка 1%, а дозировку в два раза менее концентрированную, то есть 0,5% раствор, даже для взрослого человека, то есть детские капли», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, такие капли допустимо использовать, например, дважды в день.

«Если человек уже подсел на капли основательно, то нужно уменьшать количество нажатий на флакон», — посоветовал Зайцев.

Как отметил врач, чтобы не было синдрома отмены, отвыкание должно быть постепенным.

Он добавил, что в отдельных случаях нужно обратиться к специалисту.

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