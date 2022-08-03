Отоларинголог Зайцев рассказал, как побороть зависимость от сосудосуживающих капель
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«Если сосудосуживающие капли уже необходимость, человек не может без них уже обойтись, то надо покупать не взрослые капли — дозировка 1%, а дозировку в два раза менее концентрированную, то есть 0,5% раствор, даже для взрослого человека, то есть детские капли», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, такие капли допустимо использовать, например, дважды в день.
«Если человек уже подсел на капли основательно, то нужно уменьшать количество нажатий на флакон», — посоветовал Зайцев.
Как отметил врач, чтобы не было синдрома отмены, отвыкание должно быть постепенным.
Он добавил, что в отдельных случаях нужно обратиться к специалисту.
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