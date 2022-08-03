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На месте пожара на складе OZON зафиксированы повышенные концентрации диоксида азота

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На месте пожара на складе OZON в Истринском районе Московской области фиксировалось повышение концентрации диоксида азота, оксида азота и стирола.
На месте пожара на складе OZON зафиксированы повышенные концентрации диоксида азота
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минэкологии.

«По результатам исследований, при штилевых условиях в 15:10 3 августа по адресу: с. Петровское, д. 95, фиксировались повышенные концентрации диоксида азота 0,4 ПДКмр, оксида азота 0,3 ПДКмр, стирола 0,4 ПДКмр», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в Истре выросла до 50 тыс. кв. м. По имеющимся данным, поджог является основной версией пожара на складе OZON в Подмосковье.

3 августа телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв взял ситуацию с пожаром на складе под личный контроль.

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