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Пожарный поезд направлен на место возгорания на складе OZON в Подмосковье

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В МЧС Московской области заявили, что пожарный поезд направлен на место возгорания на складе OZON в подмосковной Истре.
Пожарный поезд направлен на место возгорания на складе OZON в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

«К месту пожара выехал пожарный поезд», — сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, борьбу с огнём в настоящий момент ведут 133 человека, используется 45 единиц техники, в том числе три вертолёта.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в Истре выросла до 50 тыс. кв. м. По имеющимся данным, поджог является основной версией пожара на складе OZON в Подмосковье.

3 августа телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв взял ситуацию с пожаром на складе под личный контроль.

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