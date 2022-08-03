РИА Новости: один человек погиб при пожаре на складе OZON в Подмосковье
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«Всего пострадали 14 человек, из них один погиб», — сказал собеседник.
Уточняется, что у пострадавших, в основном, ожоги конечностей и дыхательных путей различной степени.
Ранее сообщалось, что площадь пожара в Истре выросла до 50 тыс. кв. м. Согласно имеющимся данным, поджог является основной версией пожара на складе OZON в Подмосковье.
3 августа телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв взял ситуацию с пожаром на складе под личный контроль.