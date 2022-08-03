РИА Новости: один человек погиб при пожаре на складе OZON в Подмосковье

Один человек погиб и ещё 13 пострадали в результате возгорания на складе OZON в Московской области

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Всего пострадали 14 человек, из них один погиб», — сказал собеседник.

Уточняется, что у пострадавших, в основном, ожоги конечностей и дыхательных путей различной степени.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в Истре выросла до 50 тыс. кв. м. Согласно имеющимся данным, поджог является основной версией пожара на складе OZON в Подмосковье.

3 августа телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв взял ситуацию с пожаром на складе под личный контроль.