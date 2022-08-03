Калининградские власти ждут от Литвы официального комментария по вопросу транзита

Власти Калининградской области ждут от Вильнюса более официального комментария по вопросу железнодорожного транзита через территорию Литвы с 1 сентября.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального правительства Дмитрия Лыскова.

«Мы ждём сейчас реакцию более официальную, чем комментарий в СМИ литовских властей по поводу того, как транзит будет работать с 1 сентября», — сказал он.

Ранее Россия направила в МИД Литвы ноту в связи с тем, что литовский Шяуляй-банк, через который проводились операции с транзитом в Калининградскую область, заявил о прекращении работы с Россией с 1 сентября.

Глава Калининградской области Антон Алиханов допустил возможность остановки транзита через Литву с 1 сентября после заявления литовского Шяуляй-банка о прекращении работы с Россией с осени.