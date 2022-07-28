Алиханов допустил остановку транзита с 1 сентября из-за проблем с литовским Шяуляй-банком

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Глава Калининградской области Антон Алиханов допустил остановку транзита через Литву с 1 сентября после заявления о литовского Шяуляй-банка о прекращении работы с Россией с осени.
Алиханов допустил остановку транзита с 1 сентября из-за проблем с литовским Шяуляй-банком
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Эта информация нам известна, мы работаем с ней. Собственно, мы через этот банк проводили, насколько я понимаю, все платежи, литовцы их сами централизовали через свою банковскую структуру ранее... Поэтому литовцы будут нас либо бесплатно пропускать (в чём я сомневаюсь), либо перестанут пропускать», — заявил Алиханов.

Ранее Россия направила в МИД Литвы ноту в связи с тем, что литовский Шяуляй-банк, через который проводились операции с транзитом в Калининградскую область, заявил о прекращении работы с Россией с 1 сентября.

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